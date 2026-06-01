Portes ouvertes école de musique Kprn Boud 4 rue du presbytère Spézet

Spézet

Portes ouvertes école de musique Kprn Boud

4 rue du presbytère 4 Rue du Presbytère Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le 19 juin dès 17h30 à l’école de musique Korn Boud.

Découvrez les instruments: harpe, batterie, piano, guitare, violon, accordéon, flûte…

> 4 rue du Presbytere Spézet

Renseignements www.ecoledemusiquekornboud.wordpress.com .

4 rue du presbytère 4 Rue du Presbytère Spézet 29540 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Portes ouvertes école de musique Kprn Boud Spézet a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou