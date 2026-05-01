Portes Ouvertes école de Musique Saint-Jean-d’Angély
Portes Ouvertes école de Musique Saint-Jean-d’Angély mercredi 20 mai 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Portes Ouvertes école de Musique
Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-22
L’École de musique ouvre ses portes !
Envie de découvrir l’univers musical, de rencontrer l’équipe enseignante ou d’explorer les instruments proposés ? Deux rendez-vous sont prévus à l’École de musique de Saint-Jean-d’Angély.
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Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 70 ecole.musique@angely.net
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English :
The School of Music opens its doors!
Would you like to discover the world of music, meet the teaching staff or explore the instruments on offer? Two events are scheduled at the Saint-Jean-d?Angély School of Music.
L’événement Portes Ouvertes école de Musique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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