Portes ouvertes église Saint-Rémy, Église Saint-Rémi, Domats

Informations pratiques

Portes ouvertes église Saint-Rémy 19 et 20 septembre Église Saint-Rémi Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Rémy grâce aux portes ouvertes !

Profitez des portes ouvertes pour découvrir l’église Saint-Rémy à votre rythme. Explorez son architecture, son histoire et son atmosphère unique.

Une visite libre pour tous les curieux et amateurs de patrimoine !

Église Saint-Rémi Place de l’Église, 89150 Domats Domats 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté http://www.domats89.fr Détruite pendant cette guerre, l’église Saint-Rémi a été rebâtie vers les premières années du XVIe siècle. La nef voûtée en bois n’a pas de bas-côtés tandis que le cœur construit par les religieux de Saint-Julien du Sault présente une certaine élégance. Ce qui explique les voûtes Renaissance.

L’église, placée sous le patronage de saint Rémi, a subi de nombreuses catastrophes, en particulier des incendies qui la ravagèrent à maintes reprises.

Le village de Domats, à travers son église, a demandé la protection de saint Rémi (né vers 437 et mort le 13 janvier 533). Né non loin de Laon, saint Rémi fut nommé évêque de Reims à 22 ans et le resta pendant 74 ans. Il baptisa le roi Clovis Ier le 25 décembre d’une année comprise entre 496 et 499.

Vous trouverez dans l’église un tableau du XVIIe siècle représentant le baptême de Clovis par saint Rémi. Ce baptême a eu lieu à la cathédrale de Reims, c’est d’ailleurs dans cette cathédrale que la plupart des rois ont été sacrés. Rémi a été enterré dans la petite église Saint-Christophe de Reims, devenue par la suite la basilique Saint-Rémi.

Dans les années 1950, le chœur était séparé de la nef par une belle grille en fer forgé. Aujourd’hui, tout le reste du mobilier est à la même place. L’autel est relativement moderne : il fut construit dans les années 1960 dans le bois offert par M. Marois, alors propriétaire de la scierie, et réalisé par un menuisier du village.

Portes ouvertes de 14h30 à 18h30

©Coup de Pouce Domats