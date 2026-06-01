Portes ouvertes en Madiran, au Château d’Aydie D317 Aydie

Informations pratiques

Aydie

Portes ouvertes en Madiran, au Château d’Aydie

D317 Château d’Aydie Aydie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-14 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14

De 10h à 18h dégustation de vins Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Bleu Tannat…

Matin activité « Mon Madiran à Moi » en équipes. Chaque équipe devra se mettre dans la peau d’un vigneron. Vous devrez créer votre propre cuvée de Madiran ainsi que votre étiquette. Un jury élira le meilleur vin et la plus belle étiquette.

A 12h30 repas gourmand et convivial autour de barriques élaboré par des chefs.

Programme en cours d’élaboration. .

D317 Château d’Aydie Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 08 00 contact@famillelaplace.com

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English : Portes ouvertes en Madiran, au Château d’Aydie

L’événement Portes ouvertes en Madiran, au Château d’Aydie Aydie a été mis à jour le 2026-06-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran