Portes ouvertes en Madiran, au Château d’Aydie D317 Aydie
samedi 14 novembre 2026 · D317 · Aydie
Informations pratiques
Aydie
Portes ouvertes en Madiran, au Château d’Aydie
D317 Château d’Aydie Aydie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-14 18:00:00
Date(s) :
2026-11-14
De 10h à 18h dégustation de vins Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Bleu Tannat…
Matin activité « Mon Madiran à Moi » en équipes. Chaque équipe devra se mettre dans la peau d’un vigneron. Vous devrez créer votre propre cuvée de Madiran ainsi que votre étiquette. Un jury élira le meilleur vin et la plus belle étiquette.
A 12h30 repas gourmand et convivial autour de barriques élaboré par des chefs.
Programme en cours d’élaboration. .
D317 Château d’Aydie Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 08 00 contact@famillelaplace.com
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English : Portes ouvertes en Madiran, au Château d’Aydie
L’événement Portes ouvertes en Madiran, au Château d’Aydie Aydie a été mis à jour le 2026-06-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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