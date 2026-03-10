Informations pratiques

Madiran

Portes ouvertes en Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh

MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Un week-end 100% découverte de notre vignoble, ça vous tente ?

Chaque année, depuis plus de 20 ans maintenant, lors du 3ème week-end de novembre, le territoire s’anime et nos vignerons sont impatients et ravis de vous accueillir dans leurs domaines & châteaux.

Venez découvrir le plus célèbre événement des AOC Madiran & Pacherenc du Vic Bilh !

Nos vignerons vous ouvrent leurs portes le temps d’un week-end. Au programme animations, dégustations et restauration gourmande,…

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MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@madiran-pacherenc.com

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English :

Would you like to spend a weekend 100% discovering our vineyards?

Every year, for over 20 years now, on the 3rd weekend in November, the region comes alive, and our winemakers are eager and delighted to welcome you to their estates & châteaux.

Come and discover the most famous event of the Madiran & Pacherenc du Vic Bilh AOCs!

Our winemakers open their doors to you for the weekend. On the program: entertainment, tastings and gourmet catering,?

L’événement Portes ouvertes en Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh Madiran a été mis à jour le 2026-03-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65