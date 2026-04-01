Ribeauvillé

Portes ouvertes et exposition à l’atelier-musée des arts et techniques graphiques

15 rue de l’Abattoir Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-06-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Poussez les portes de l’atelier-musée pour vous faire un bond dans le temps et découvrez le monde de l’imprimerie ! Visites captivantes et démonstrations de reliure, gravure, typographie et lithographie vous seront proposés.

Le 25 avril 2026, poussez les portes de l’Atelier-Musée pour une journée exceptionnelle, organisée en partenariat avec le FRAC Alsace.

À 11h, découvrez l’exposition Passé recomposé un dialogue sensible entre œuvres contemporaines et histoire de l’estampe, où mémoire et création se rencontrent.

Tout au long de la journée

– Photographies et gravures

– Démonstrations d’impression

– Visites et découvertes du lieu

Un moment à partager en famille ou entre amis, pour explorer un lieu vivant dédié à la création et à la transmission.

L’exposition est visible du 25 avril au 12 juin sur les horaires d’ouvertures de l’atelier-musée ou bien sur demande. 0 .

15 rue de l’Abattoir Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 60 42 06 pascale.hurtlin@ribeauville.fr

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English :

Push open the doors of the workshop-museum to take a leap back in time and discover the world of printing! We offer captivating tours and demonstrations of bookbinding, engraving, typography and lithography.

L’événement Portes ouvertes et exposition à l’atelier-musée des arts et techniques graphiques Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr