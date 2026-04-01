Portes ouvertes et exposition à l’atelier-musée des arts et techniques graphiques Ribeauvillé
Portes ouvertes et exposition à l’atelier-musée des arts et techniques graphiques Ribeauvillé samedi 25 avril 2026.
Ribeauvillé
Portes ouvertes et exposition à l’atelier-musée des arts et techniques graphiques
15 rue de l’Abattoir Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-06-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Poussez les portes de l’atelier-musée pour vous faire un bond dans le temps et découvrez le monde de l’imprimerie ! Visites captivantes et démonstrations de reliure, gravure, typographie et lithographie vous seront proposés.
Le 25 avril 2026, poussez les portes de l’Atelier-Musée pour une journée exceptionnelle, organisée en partenariat avec le FRAC Alsace.
À 11h, découvrez l’exposition Passé recomposé un dialogue sensible entre œuvres contemporaines et histoire de l’estampe, où mémoire et création se rencontrent.
Tout au long de la journée
– Photographies et gravures
– Démonstrations d’impression
– Visites et découvertes du lieu
Un moment à partager en famille ou entre amis, pour explorer un lieu vivant dédié à la création et à la transmission.
L’exposition est visible du 25 avril au 12 juin sur les horaires d’ouvertures de l’atelier-musée ou bien sur demande. 0 .
15 rue de l’Abattoir Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 60 42 06 pascale.hurtlin@ribeauville.fr
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English :
Push open the doors of the workshop-museum to take a leap back in time and discover the world of printing! We offer captivating tours and demonstrations of bookbinding, engraving, typography and lithography.
L’événement Portes ouvertes et exposition à l’atelier-musée des arts et techniques graphiques Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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