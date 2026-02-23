Pfifferdaj Vente des places en tribune Ribeauvillé

Pfifferdaj Vente des places en tribune

Place de Berckheim Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La vente des places en tribunes est prévue samedi 25 avril 2026 de 14h à 17h (ou jusqu’à épuisement des stocks) à la maison Jeanne d’Arc.

Conditions de vente :

– Réservée aux habitants de Ribeauvillé : merci de vous munir d’une pièce d’identité

– Modes de paiement espèces ou chèque.

– Tarif 15 € place (sous réserve)

– Achat limité à 4 places maximum par famille

– Pas de réservation ou vente à distance. .

Place de Berckheim Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 04 evenementiel@ribeauville.fr

