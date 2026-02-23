Pfifferdaj Vente des places en tribune Ribeauvillé
La vente des places en tribunes est prévue samedi 25 avril 2026 de 14h à 17h (ou jusqu’à épuisement des stocks) à la maison Jeanne d’Arc.
Conditions de vente :
– Réservée aux habitants de Ribeauvillé : merci de vous munir d’une pièce d’identité
– Modes de paiement espèces ou chèque.
– Tarif 15 € place (sous réserve)
– Achat limité à 4 places maximum par famille
– Pas de réservation ou vente à distance. .
Place de Berckheim Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 04 evenementiel@ribeauville.fr
