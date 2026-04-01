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Portes-ouvertes au domaine Bott Frères Ribeauvillé

Portes-ouvertes au domaine Bott Frères Ribeauvillé samedi 18 avril 2026.

Adresse : 13 avenue du Général de Gaulle

Ville : 68150 Ribeauvillé

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0

Ribeauvillé

Portes-ouvertes au domaine Bott Frères

13 avenue du Général de Gaulle Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Le domaine ouvre ses portes à Ribeauvillé le temps d’un week-end placé sous le signe du partage, de la convivialité et, bien sûr, du vin.

Cet événement invite les visiteurs à découvrir l’univers de la Maison Bott Frères, un domaine familial profondément ancré au cœur du vignoble alsacien.

Au programme vous seront proposés

– Dégustation des vins et crémants d’Alsace du domaine

– Une animation musicale de 11h à 15h avec Pascal Lacom

– De la petite restauration

– Un bar à vins et cocktail surprise par la Distillerie Metté

– Un coin enfants pour permettre aux plus jeunes de s’amuser pendant que les grands dégustent 0  .

13 avenue du Général de Gaulle Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 22 50  reservation@bott-freres.fr

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English :

L’événement Portes-ouvertes au domaine Bott Frères Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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