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Portes ouvertes et inauguration du pôle associatif Séverine, Pôle associatif Séverine, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Pôle associatif Séverine · Nantes

Portes ouvertes et inauguration du pôle associatif Séverine, Pôle associatif Séverine, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pôle associatif Séverine
Adresse
2 rue Pierre Benoît, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Portes ouvertes et inauguration du pôle associatif Séverine Samedi 19 septembre, 10h00 Pôle associatif Séverine Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Rendez-vous le samedi 19 septembre, les portes seront ouvertes dès 10h pour des visites et animations
Programme à venir
L’inauguration se tiendra à 11h en présence de Johanna Rolland, maire de Nantes

Pôle associatif Séverine 2 rue Pierre Benoît, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir le nouveau pôle associatif Séverine.

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