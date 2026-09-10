Portes ouvertes et inauguration du pôle associatif Séverine, Pôle associatif Séverine, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Pôle associatif Séverine · Nantes
Informations pratiques
Portes ouvertes et inauguration du pôle associatif Séverine Samedi 19 septembre, 10h00 Pôle associatif Séverine Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Rendez-vous le samedi 19 septembre, les portes seront ouvertes dès 10h pour des visites et animations
Programme à venir
L’inauguration se tiendra à 11h en présence de Johanna Rolland, maire de Nantes
Pôle associatif Séverine 2 rue Pierre Benoît, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir le nouveau pôle associatif Séverine.
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