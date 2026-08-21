Portes ouvertes Ferme Priroda 13 septembre Camping à la ferme de Priroda Droiturier

dimanche 13 septembre 2026 · Camping à la ferme de Priroda · Droiturier

Informations pratiques

Droiturier

Portes ouvertes Ferme Priroda 13 septembre

Camping à la ferme de Priroda 5 impasse Barbenan village Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 21:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La ferme Priroda ouvre ses portes le dimanche 13 septembre à partir de 10h. Entrée libre. Marché Paysan, visite de la ferme, jeux en bois, balade à poney. Repas fermier le midi à 12.5€. Concert gratuit à 18h animé par le Caribou Volant. Snack le soir.

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Camping à la ferme de Priroda 5 impasse Barbenan village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 56 69 10 40

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English :

The Priroda Farm opens its doors on Sunday, September 13, starting at 10 a.m. Free admission. Farmers’ market, farm tour, wooden games, pony rides. Farm-style lunch at 12.5?. Free concert at 6 p.m. featuring Le Caribou Volant. Snacks available in the evening.

L’événement Portes ouvertes Ferme Priroda 13 septembre Droiturier a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse