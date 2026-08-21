Portes ouvertes Ferme Priroda 13 septembre Camping à la ferme de Priroda Droiturier
dimanche 13 septembre 2026 · Camping à la ferme de Priroda · Droiturier
Informations pratiques
Droiturier
Portes ouvertes Ferme Priroda 13 septembre
Camping à la ferme de Priroda 5 impasse Barbenan village Droiturier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 21:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La ferme Priroda ouvre ses portes le dimanche 13 septembre à partir de 10h. Entrée libre. Marché Paysan, visite de la ferme, jeux en bois, balade à poney. Repas fermier le midi à 12.5€. Concert gratuit à 18h animé par le Caribou Volant. Snack le soir.
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Camping à la ferme de Priroda 5 impasse Barbenan village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 56 69 10 40
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English :
The Priroda Farm opens its doors on Sunday, September 13, starting at 10 a.m. Free admission. Farmers’ market, farm tour, wooden games, pony rides. Farm-style lunch at 12.5?. Free concert at 6 p.m. featuring Le Caribou Volant. Snacks available in the evening.
L’événement Portes ouvertes Ferme Priroda 13 septembre Droiturier a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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