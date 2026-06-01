Portes ouvertes Ferrière-sur-Beaulieu
Portes ouvertes Ferrière-sur-Beaulieu samedi 20 juin 2026.
Ferrière-sur-Beaulieu
Portes ouvertes
6 Rue de la Buhetterie Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Premières portes ouvertes du club de foot amateur du FCF Ferrière.
Animations, matchs amicaux, buvette, crêpes, informations et inscriptions pour la saison 2026/2027.
Licences à partir de 5 ans.
Premières portes ouvertes du club de foot amateur du FCF Ferrière.
Animations, matchs amicaux, buvette, crêpes, informations et inscriptions pour la saison 2026/2027.
Licences à partir de 5 ans. .
6 Rue de la Buhetterie Ferrière-sur-Beaulieu 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 73 80 secretairefcferriere@gmail.com
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English :
First open house for FCF Ferrière amateur soccer club.
Entertainment, friendly matches, refreshments, crêpes, information and registration for the 2026/2027 season.
Licenses from age 5.
L’événement Portes ouvertes Ferrière-sur-Beaulieu a été mis à jour le 2026-06-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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