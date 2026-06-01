Ferrière-sur-Beaulieu

Portes ouvertes

6 Rue de la Buhetterie Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Premières portes ouvertes du club de foot amateur du FCF Ferrière.

Animations, matchs amicaux, buvette, crêpes, informations et inscriptions pour la saison 2026/2027.

Licences à partir de 5 ans.

Premières portes ouvertes du club de foot amateur du FCF Ferrière.

Animations, matchs amicaux, buvette, crêpes, informations et inscriptions pour la saison 2026/2027.

Licences à partir de 5 ans. .

6 Rue de la Buhetterie Ferrière-sur-Beaulieu 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 73 80 secretairefcferriere@gmail.com

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English :

First open house for FCF Ferrière amateur soccer club.

Entertainment, friendly matches, refreshments, crêpes, information and registration for the 2026/2027 season.

Licenses from age 5.

L’événement Portes ouvertes Ferrière-sur-Beaulieu a été mis à jour le 2026-06-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire