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Portes ouvertes Ferrière-sur-Beaulieu

Portes ouvertes Ferrière-sur-Beaulieu

Portes ouvertes Ferrière-sur-Beaulieu samedi 20 juin 2026.

Adresse : 6 Rue de la Buhetterie

Ville : 37600 Ferrière-sur-Beaulieu

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Ferrière-sur-Beaulieu

Portes ouvertes

6 Rue de la Buhetterie Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Premières portes ouvertes du club de foot amateur du FCF Ferrière.
Animations, matchs amicaux, buvette, crêpes, informations et inscriptions pour la saison 2026/2027.
Licences à partir de 5 ans.
Premières portes ouvertes du club de foot amateur du FCF Ferrière.
Animations, matchs amicaux, buvette, crêpes, informations et inscriptions pour la saison 2026/2027.
Licences à partir de 5 ans.   .

6 Rue de la Buhetterie Ferrière-sur-Beaulieu 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 73 80  secretairefcferriere@gmail.com

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English :

First open house for FCF Ferrière amateur soccer club.
Entertainment, friendly matches, refreshments, crêpes, information and registration for the 2026/2027 season.
Licenses from age 5.

L’événement Portes ouvertes Ferrière-sur-Beaulieu a été mis à jour le 2026-06-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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