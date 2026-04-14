Portes ouvertes INRAE Estrées-Mons « 50 ans et toujours innovant ! », INRAE Estrées-Mons, Estrées-Mons

Portes ouvertes INRAE Estrées-Mons « 50 ans et toujours innovant ! » Vendredi 5 juin, 14h00 INRAE Estrées-Mons Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Pour célébrer les 50 ans du Centre INRAE Hauts-de-France, nous organisons dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture des portes ouvertes sur le domaine expérimental d’Estrées-Mons le vendredi 5 juin 2026.

Au programme : des ateliers de découvertes et des visites des expérimentations au champ pour explorer 50 ans d’innovations dédiées à la qualité des sols, à une agriculture et une bioéconomie durables, et à l’excellence de notre alimentation.

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Pour célébrer les 50 ans du Centre INRAE Hauts-de-France, nous organisons dans le cadre des JNAgri des portes ouvertes sur le domaine expérimental d’Estrées-Mons le 5 juin 2026. recherche agroécologie

INRAE HdF