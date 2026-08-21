Portes ouvertes jardin du presbytère Jardin du presbytère Carentan-les-Marais

Informations pratiques

Carentan-les-Marais

Portes ouvertes jardin du presbytère

Jardin du presbytère Brucheville Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ce jardin de curé, discret et raffiné, créé en 2005, se compose d’une cour (350 m²), d’une prairie fleurie, et du jardin arboré (1400 m2) où Irène et Jean-Pierre ont astucieusement regroupé les plantations en différents îlots regroupant nombreuses variétés locales et exotiques. Les murs anciens du presbytère sont recouverts de rosiers anciens et d’hydrangea. Les visites sont de véritables temps d’échanges conviviaux à l’ombre de l’imposant clocher roman du XIIe siècle. .

Jardin du presbytère Brucheville Carentan-les-Marais 50480 Manche Normandie +33 6 65 32 74 14

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English : Portes ouvertes jardin du presbytère

L’événement Portes ouvertes jardin du presbytère Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin