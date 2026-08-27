Portes Ouvertes Kosen Judo : Séances Découverte & Inscriptions Rentrée 2026 Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 14:00 – 21:00

Gratuit : oui Essai Gratuit (Pré-inscription en ligne obligatoire) Gratuit | Sur réservation préalable obligatoireTarif : Séances découvertes 100 % gratuites et sans engagement pendant la période des Portes Ouvertes (du 9 au 30 septembre 2026).Modalités d’inscription : Réservation obligatoire du créneau d’essai en ligne sur : https://dojo.gymnase-jamet.frChoix de la section selon l’âge : École Kosen Judo (5–13 ans) ou Académie (14+ & Adultes).Équipement à prévoir : Tenue de sport souple (jogging, t-shirt) ou kimono/dogi si déjà disponible, ainsi qu’une gourde. Adulte, Etudiant, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 60

Libérez le super-héros martial qui sommeille en vous !À l’occasion de la rentrée sportive 2026, le Jamet Sporting Club Bellevue organise une opération spéciale Portes Ouvertes du 9 au 30 septembre au Complexe Sportif Daniel Praud.Venez découvrir le Kosen Judo, un art martial dynamique axé sur le travail au sol, la stratégie, la souplesse et le contrôle, dispensé dans un cadre structuré et bienveillant.Au programme de cet événement de rentrée :???? École de Kosen Judo (5 – 13 ans) : Découverte ludique et éducative pour canaliser son énergie, développer la motricité, le respect et la confiance en soi.? Académie Kosen Judo (14 ans, Ados & Adultes) : Séances d’initiation et de perfectionnement pour tous niveaux (débutants à confirmés), axées sur la condition physique et la maîtrise technique.???? Séances d’essai gratuites tout au long du mois de septembre sur réservation obligatoire.???? Lieu : Complexe Sportif Daniel Praud, Boulevard Émile Romanet, 44100 Nantes???? Période de l’événement : Du mercredi 9 septembre au mercredi 30 septembre 2026????? Gratuit sur inscription préalable via notre plateforme.

Complexe Sportif Daniel Praud Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0787645431 https://dojo.gymnase-jamet.fr



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