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Portes Ouvertes, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

jeudi 3 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes

Portes Ouvertes, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Lieu
La Générale, Caserne Mellinet
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Portes Ouvertes Jeudi 3 septembre, 19h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T19:00:00+02:00 – 2026-09-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-03T19:00:00+02:00 – 2026-09-03T19:30:00+02:00

La Générale ouvre ses portes pour un temps de
convivialité. Tu souhaites t’informer sur les actualités
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Ouvert à tous·tes, gratuit.

La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Portes Ouvertes

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