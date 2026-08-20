Portes Ouvertes, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

Informations pratiques

Portes Ouvertes Jeudi 3 septembre, 19h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T19:00:00+02:00 – 2026-09-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-03T19:00:00+02:00 – 2026-09-03T19:30:00+02:00

La Générale ouvre ses portes pour un temps de

convivialité. Tu souhaites t’informer sur les actualités

bénévoles de l’association ? Franchis les portes de la

Générale pour en savoir plus !

Ouvert à tous·tes, gratuit.

La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Portes Ouvertes