Informations pratiques

Saint-Hilaire-en-Lignières

Portes ouvertes la Grange aux Verrières

bourg Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-15 2026-09-19

Portes ouvertes La Grange aux Verrières

La Grange aux verrières vous ouvre ses portes de 14h30 à 18h. vous y trouvez vitrail, sculpture et gravure de manière plus informelle en adoptant la configuration d’un atelier évolutif. Les œuvres de Jean Mauret nous invitent à partager sa quête de la lumière pure ; dépouillement qui tend à la monochromie et à la simplicité où chacun peut pénétrer à sa manière et trouver des éléments de réflexion. .

bourg Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 08 48 78

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English :

Open house

L’événement Portes ouvertes la Grange aux Verrières Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CHATEAUMEILLANT