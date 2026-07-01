Portes ouvertes la Grange aux Verrières Saint-Hilaire-en-Lignières
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Hilaire-en-Lignières
Informations pratiques
Saint-Hilaire-en-Lignières
Portes ouvertes la Grange aux Verrières
bourg Saint-Hilaire-en-Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-15 2026-09-19
Portes ouvertes La Grange aux Verrières
La Grange aux verrières vous ouvre ses portes de 14h30 à 18h. vous y trouvez vitrail, sculpture et gravure de manière plus informelle en adoptant la configuration d’un atelier évolutif. Les œuvres de Jean Mauret nous invitent à partager sa quête de la lumière pure ; dépouillement qui tend à la monochromie et à la simplicité où chacun peut pénétrer à sa manière et trouver des éléments de réflexion. .
bourg Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 08 48 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open house
L’événement Portes ouvertes la Grange aux Verrières Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CHATEAUMEILLANT
À voir aussi à Saint-Hilaire-en-Lignières (Cher)
- Conférence écoutez-voir Saint-Hilaire-en-Lignières 11 juillet 2026
- Conférence écoutez-voir , Saint-Hilaire-en-Lignières 17 juillet 2026
- Conférence écoutez-voir . Saint-Hilaire-en-Lignières 31 juillet 2026
- Conférence écoutez-voir , Saint-Hilaire-en-Lignières 7 août 2026
- Bal de l’Assemblée du Plaix Saint-Hilaire-en-Lignières 21 août 2026