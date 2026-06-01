Portes Ouvertes, L’Abri, Genève

Portes Ouvertes 5 et 6 juin L’Abri

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

PORTES OUVERTES SAISON 25-26

La saison 25–26 de l’Abri – Genève se termine avec deux journées pour découvrir des propositions expérimentales, tentatives spontanées parmi le foisonnement des explorations menées par les Artistes Associé·exs de la saison. Après une année à travailler derrière les défenses solides de L’Abri, le temps est venu d’ouvrir les portes et de vous inviter à déambuler avec nous dans ce fourmillement créatif.

Pendant deux jours, les espaces de L’Abri deviennent un terrain de circulation, de rencontres et d’expérimentations. On entre, on revient, on s’attarde ; on croise des formes en cours, des gestes en mouvement, des essais encore ouverts. Une occasion de traverser librement les univers des artistes, de se laisser surprendre par une voix, une image, un son, une présence.

Les 11 Artistes Associé·exs se sont pris au jeu du geste expérimental. Vous n’assisterez pas à des pièces finies, des propositions polies et cohérentes, mais à des bribes, des essais, des invitations à partager des instants. Une revendication de la liberté de l’exploration, déliée des enjeux de la production finie et aboutie, comme un instantané explosif des multiples pratiques présentes entre nos murs.

L’Abri Place de la Madeleine 1, 1204 Genève Genève 1204 + 41 22 300 00 87 https://www.fondationlabri.ch/ https://www.geneve.ch/abri-madeleine

Présentation des projets en cours des Artistes Associéxs 25-26

Elina Crespi