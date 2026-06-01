Portes Ouvertes Laiterie Verneuil Touraine-Berry, Laiterie Verneuil Touraine-Berry, Verneuil-sur-Indre

Portes Ouvertes Laiterie Verneuil Touraine-Berry Samedi 6 juin, 09h00 Laiterie Verneuil Touraine-Berry Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:40:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:40:00+02:00

Cette année, la Journée Mondiale du Lait c’est à Verneuil que ça se passe !

L’occasion idéale pour venir visiter la production de lait UHT de la Laiterie de Verneuil.

Un rendez-vous le samedi 6 juin, de 9h à 16h40, à Verneuil-sur-Indre.

Et c’est un événement à ne pas manquer !

Programme de la visite :

Visite guidée de la laiterie

Découverte de l’atelier Lait UHT

Dégustation de nos produits

Rencontre avec les éléveurs

Sensibilisation au tri

Ateliers enfants « Fabrique ton beurre »

Et plein d’autres surprises

Les visites seront organisées par groupe de 20 personnes, avec des départ toutes les 20 minutes, ce qui permet de vous proposer 500 places. Mais attention, ça part vite !

⚠️ Les inscriptions sont obligatoires et ouvertes jusqu’au dimanche 31 mai.

Inscriptions

Laiterie Verneuil Touraine-Berry Verneuil sur indre Verneuil-sur-Indre 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://jlminscription.syndilait.fr/pageLaiterie.php?id=62&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnlRIzBWRRHc8Ih_0HzrG0H0bFg5acLqX4qalU_ThsBtGT6CVZo5qu4U9cdlM_aem_1wVvr3MhirlWL_kgxYduTg »}]

La Laiterie Verneuil Touraine-Berry vous ouvre ses portes !