Portes Ouvertes Laiterie Verneuil Touraine-Berry, Laiterie Verneuil Touraine-Berry, Verneuil-sur-Indre
Portes Ouvertes Laiterie Verneuil Touraine-Berry, Laiterie Verneuil Touraine-Berry, Verneuil-sur-Indre samedi 6 juin 2026.
Portes Ouvertes Laiterie Verneuil Touraine-Berry Samedi 6 juin, 09h00 Laiterie Verneuil Touraine-Berry Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:40:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:40:00+02:00
Cette année, la Journée Mondiale du Lait c’est à Verneuil que ça se passe !
L’occasion idéale pour venir visiter la production de lait UHT de la Laiterie de Verneuil.
Un rendez-vous le samedi 6 juin, de 9h à 16h40, à Verneuil-sur-Indre.
Et c’est un événement à ne pas manquer !
Programme de la visite :
- Visite guidée de la laiterie
- Découverte de l’atelier Lait UHT
- Dégustation de nos produits
- Rencontre avec les éléveurs
- Sensibilisation au tri
- Ateliers enfants « Fabrique ton beurre »
- Et plein d’autres surprises
Les visites seront organisées par groupe de 20 personnes, avec des départ toutes les 20 minutes, ce qui permet de vous proposer 500 places. Mais attention, ça part vite !
⚠️ Les inscriptions sont obligatoires et ouvertes jusqu’au dimanche 31 mai.
Inscriptions
Laiterie Verneuil Touraine-Berry Verneuil sur indre Verneuil-sur-Indre 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://jlminscription.syndilait.fr/pageLaiterie.php?id=62&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnlRIzBWRRHc8Ih_0HzrG0H0bFg5acLqX4qalU_ThsBtGT6CVZo5qu4U9cdlM_aem_1wVvr3MhirlWL_kgxYduTg »}]
La Laiterie Verneuil Touraine-Berry vous ouvre ses portes !
À voir aussi à Verneuil-sur-Indre (Indre-et-Loire)
- Fête du cochon grillé Verneuil-sur-Indre 11 juillet 2026