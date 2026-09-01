Informations pratiques

Saint-Mathieu

Portes ouvertes lieu d’accueil enfant parent

LAEP Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 09:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Venez en famille découvrir un espace chaleureux et spécialement conçu pour les jeunes enfants ! .

LAEP Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 33 00 75 enfance@ouestlimousin.com

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English : Portes ouvertes lieu d’accueil enfant parent

L’événement Portes ouvertes lieu d’accueil enfant parent Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Ouest Limousin