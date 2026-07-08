Congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne Saint-Mathieu
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Mathieu
Informations pratiques
Saint-Mathieu
Congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne
Stade municipal Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Pour les 80ans du centre de secours, venez assister au congrès départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne sur le thème du Feu de Forêt, à partir de 10h au stade.
Au programme
– Animations toute la journée
– Concours de dessin pour les enfants
– Banda de Saint-Junien toute l’après-midi
– Exposition de véhicules
– Tombola au profit de l’ODP
– Manoeuvre jeunes sapeurs-pompiers, feux de forêt
– Village terroirs engagés
– Soirée avec repas et Dj Sono Fantasia, ouvert à tous sur inscription
– Buvette et restauration sur place toute la journée .
Stade municipal Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 30 21
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English : Congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne
L’événement Congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Ouest Limousin
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