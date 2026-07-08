Informations pratiques

Saint-Mathieu

Congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne

Stade municipal Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Pour les 80ans du centre de secours, venez assister au congrès départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne sur le thème du Feu de Forêt, à partir de 10h au stade.

Au programme

– Animations toute la journée

– Concours de dessin pour les enfants

– Banda de Saint-Junien toute l’après-midi

– Exposition de véhicules

– Tombola au profit de l’ODP

– Manoeuvre jeunes sapeurs-pompiers, feux de forêt

– Village terroirs engagés

– Soirée avec repas et Dj Sono Fantasia, ouvert à tous sur inscription

– Buvette et restauration sur place toute la journée .

Stade municipal Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 30 21

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English : Congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne

L’événement Congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Ouest Limousin