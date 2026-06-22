Cet été tous au sport Randonnée Les Champs Saint-Mathieu
jeudi 6 août 2026 · Les Champs · Saint-Mathieu
Informations pratiques
Saint-Mathieu
Cet été tous au sport Randonnée
Les Champs Départ Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Venez vous balader sur les sentiers de trail pour une session randonnée en pleine nature. .
Les Champs Départ Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24
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English : Cet été tous au sport Randonnée
L’événement Cet été tous au sport Randonnée Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Ouest Limousin
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