Cet été tous au sport Randonnée Les Champs Saint-Mathieu

Informations pratiques

Saint-Mathieu

Cet été tous au sport Randonnée

Les Champs Départ Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez vous balader sur les sentiers de trail pour une session randonnée en pleine nature. .

Les Champs Départ Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cet été tous au sport Randonnée

L’événement Cet été tous au sport Randonnée Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Ouest Limousin