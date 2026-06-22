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Cet été tous au sport Randonnée Les Champs Saint-Mathieu

jeudi 6 août 2026 · Les Champs · Saint-Mathieu

Cet été tous au sport Randonnée Les Champs Saint-Mathieu

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Les Champs
Adresse
Départ Lac de Saint Mathieu
Ville
87440 Saint-Mathieu
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Mathieu

Cet été tous au sport Randonnée

Les Champs Départ Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Venez vous balader sur les sentiers de trail pour une session randonnée en pleine nature.   .

Les Champs Départ Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24 

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English : Cet été tous au sport Randonnée

L’événement Cet été tous au sport Randonnée Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Ouest Limousin

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