Cet été tous au sport Initiation escrime Les Champs Saint-Mathieu mardi 4 août 2026.

Saint-Mathieu

Cet été tous au sport Initiation escrime

Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez vous initier à l’escrime. A la fin de la séance, vous saurez manier l’épée comme personne ! A partir de 6 ans. .

Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24

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English : Cet été tous au sport Initiation escrime

L’événement Cet été tous au sport Initiation escrime Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Ouest Limousin