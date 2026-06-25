Cet été tous au sport Initiation escrime Les Champs Saint-Mathieu
Cet été tous au sport Initiation escrime Les Champs Saint-Mathieu mardi 4 août 2026.
Saint-Mathieu
Cet été tous au sport Initiation escrime
Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Venez vous initier à l’escrime. A la fin de la séance, vous saurez manier l’épée comme personne ! A partir de 6 ans. .
Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24
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English : Cet été tous au sport Initiation escrime
L’événement Cet été tous au sport Initiation escrime Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Ouest Limousin
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