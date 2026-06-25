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Cet été tous au sport Initiation escrime Les Champs Saint-Mathieu

Cet été tous au sport Initiation escrime Les Champs Saint-Mathieu

Cet été tous au sport Initiation escrime Les Champs Saint-Mathieu mardi 4 août 2026.

Lieu
Les Champs
Adresse
Lac de Saint Mathieu
Ville
87440 Saint-Mathieu
Département
Haute-Vienne
Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit

Saint-Mathieu

Cet été tous au sport Initiation escrime

Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Venez vous initier à l’escrime. A la fin de la séance, vous saurez manier l’épée comme personne ! A partir de 6 ans.   .

Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24 

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English : Cet été tous au sport Initiation escrime

L’événement Cet été tous au sport Initiation escrime Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Ouest Limousin

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