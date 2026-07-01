Stage Chi Kong du périnée Camping du Lac de Saint-Mathieu Saint-Mathieu
mercredi 22 juillet 2026 · Camping du Lac de Saint-Mathieu · Saint-Mathieu
Informations pratiques
Saint-Mathieu
Stage Chi Kong du périnée
Camping du Lac de Saint-Mathieu 1 Les Champs Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Berceau de notre corps, de nos organes et de notre sexualité, garant de notre stabilité, de notre équilibre physique, émotionnel et psychologique, le périnée représente le fondement de notre condition d’être humain, debout sur nos deux pieds. C’est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Venez participer à ce stage avec Saline Latouille. .
Camping du Lac de Saint-Mathieu 1 Les Champs Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 82 28 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Chi Kong du périnée
L’événement Stage Chi Kong du périnée Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Saint-Mathieu (Haute-Vienne)
- Stage Chi Kong du périnée Salle des fêtes Saint-Mathieu 20 juillet 2026
- Cet été tous au sport Initiation escrime Les Champs Saint-Mathieu 4 août 2026
- La Marche des conteurs Rue de Château Rocher Saint-Mathieu 4 août 2026
- Cet été tous au sport Randonnée Les Champs Saint-Mathieu 6 août 2026
- Cet été tous au sport Spike ball Les Champs Saint-Mathieu 11 août 2026