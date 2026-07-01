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Stage Chi Kong du périnée Camping du Lac de Saint-Mathieu Saint-Mathieu

mercredi 22 juillet 2026 · Camping du Lac de Saint-Mathieu · Saint-Mathieu

Stage Chi Kong du périnée Camping du Lac de Saint-Mathieu Saint-Mathieu

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Camping du Lac de Saint-Mathieu
Adresse
1 Les Champs
Ville
87440 Saint-Mathieu
Département
Haute-Vienne
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Mathieu

Stage Chi Kong du périnée

Camping du Lac de Saint-Mathieu 1 Les Champs Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Berceau de notre corps, de nos organes et de notre sexualité, garant de notre stabilité, de notre équilibre physique, émotionnel et psychologique, le périnée représente le fondement de notre condition d’être humain, debout sur nos deux pieds. C’est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Venez participer à ce stage avec Saline Latouille.   .

Camping du Lac de Saint-Mathieu 1 Les Champs Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 82 28 72 

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English : Stage Chi Kong du périnée

L’événement Stage Chi Kong du périnée Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Ouest Limousin

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