Cet été tous au sport Spike ball Les Champs Saint-Mathieu mardi 11 août 2026.

Saint-Mathieu

Cet été tous au sport Spike ball

Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Venez découvrir et jouer au spike ball. C’est un sport d’équipe inspiré du volley-ball qui se joue avec une balle et un filet de rebond circulaire ressemblant à un trampoline. A partir de 10 ans. .

Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cet été tous au sport Spike ball

L’événement Cet été tous au sport Spike ball Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Ouest Limousin