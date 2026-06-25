UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cet été tous au sport Spike ball Les Champs Saint-Mathieu

Cet été tous au sport Spike ball Les Champs Saint-Mathieu

Cet été tous au sport Spike ball Les Champs Saint-Mathieu mardi 11 août 2026.

Lieu
Les Champs
Adresse
Lac de Saint Mathieu
Ville
87440 Saint-Mathieu
Département
Haute-Vienne
Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit

Saint-Mathieu

Cet été tous au sport Spike ball

Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Venez découvrir et jouer au spike ball. C’est un sport d’équipe inspiré du volley-ball qui se joue avec une balle et un filet de rebond circulaire ressemblant à un trampoline. A partir de 10 ans.   .

Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cet été tous au sport Spike ball

L’événement Cet été tous au sport Spike ball Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Ouest Limousin

À voir aussi à Saint-Mathieu (Haute-Vienne)