Stage Chi Kong du périnée Salle des fêtes Saint-Mathieu
lundi 20 juillet 2026 · Salle des fêtes · Saint-Mathieu
Informations pratiques
Saint-Mathieu
Stage Chi Kong du périnée
Salle des fêtes 3 rue des écoles Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-20 12:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Berceau de notre corps, de nos organes et de notre sexualité, garant de notre stabilité, de notre équilibre physique, émotionnel et psychologique, le périnée représente le fondement de notre condition d’être humain, debout sur nos deux pieds. C’est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Venez participer à ce stage avec Saline Latouille. .
Salle des fêtes 3 rue des écoles Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 82 28 72
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English : Stage Chi Kong du périnée
L’événement Stage Chi Kong du périnée Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Ouest Limousin
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