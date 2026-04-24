L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Château gonflable Les Champs Saint-Mathieu

Saint-Mathieu

L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Château gonflable

Les Champs Le Lac Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-06 2026-08-20

Cet été, rendez-vous au bord de l’eau avec le château gonflable de la Maison du Rebond. Faites plaisir à vos enfants et partagez de bons moments en famille ! .

Les Champs Le Lac Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 tourisme@ouestlimousin.com

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English : L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Château gonflable

L’événement L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Château gonflable Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Ouest Limousin