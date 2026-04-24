L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Château gonflable Les Champs Saint-Mathieu
L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Château gonflable Les Champs Saint-Mathieu jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Mathieu
L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Château gonflable
Les Champs Le Lac Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06 2026-08-20
Cet été, rendez-vous au bord de l’eau avec le château gonflable de la Maison du Rebond. Faites plaisir à vos enfants et partagez de bons moments en famille ! .
Les Champs Le Lac Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 tourisme@ouestlimousin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Château gonflable
L’événement L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Château gonflable Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Ouest Limousin