Aquaparc Lac de Saint-Mathieu Les Champs Saint-Mathieu

Saint-Mathieu

Aquaparc Lac de Saint-Mathieu

Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 13:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Dans le superbe cadre du Lac de Saint Mathieu, venez vous rafraichir, glisser, tomber à l’eau, rebondir, rigoler ! Vous serez placé sous la surveillance de sauveteurs qui veilleront au bon déroulement de l’activité afin de vous permettre de profiter en toute sécurité. Le parc est accessible à partir de 6 ans. .

Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 73 88 47 84 contact@aquaparc-saintmathieu.fr

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English : Aquaparc Lac de Saint-Mathieu

L’événement Aquaparc Lac de Saint-Mathieu Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Ouest Limousin