Marché des producteurs de Pays à Saint Mathieu Stade Saint-Mathieu

Saint-Mathieu

Marché des producteurs de Pays à Saint Mathieu

Stade Rue de Rochechouart Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime la convivialité et l’échange ! Composez votre menu à consommer sur place ou à emporter. Pensez à apporter vos sacs, cabas, couverts et assiettes, et boîtes de conservation ! Le concert assurera l’animation festive de la soirée ! .

Stade Rue de Rochechouart Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 13 53 25

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English : Marché des producteurs de Pays à Saint Mathieu

L’événement Marché des producteurs de Pays à Saint Mathieu Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Ouest Limousin