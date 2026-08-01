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Concert Yaadhava Le Nichoir Saint-Mathieu

vendredi 7 août 2026 · Le Nichoir · Saint-Mathieu

Concert Yaadhava Le Nichoir Saint-Mathieu

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Le Nichoir
Adresse
10 Rue Principale
Ville
87440 Saint-Mathieu
Département
Haute-Vienne
Tarif

Saint-Mathieu

Concert Yaadhava

Le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez écouter le duo Yaadhava qui rend hommage aux musiciens Langas et Manganiars du Rajasthan. Une musique populaire pleine de joie et de vitalité.   .

Le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 78 99  lenichoir@yahoo.com

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English : Concert Yaadhava

L’événement Concert Yaadhava Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Ouest Limousin

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