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L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier maquillage et sculpture de ballon Les Champs Saint-Mathieu

L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier maquillage et sculpture de ballon Les Champs Saint-Mathieu

L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier maquillage et sculpture de ballon Les Champs Saint-Mathieu jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Les Champs

Adresse : Lac de Saint Mathieu

Ville : 87440 Saint-Mathieu

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Mathieu

L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier maquillage, sculpture de ballon et cirque

Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30

Cet été, rendez-vous au bord de l’eau pour un atelier cirque, maquillage et sculpture de ballon avec Payette Animation . Faites plaisir à vos enfants et partagez de bons moments en famille !   .

Les Champs Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21  tourisme@ouestlimousin.com

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English : L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier maquillage, sculpture de ballon et cirque

L’événement L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier maquillage, sculpture de ballon et cirque Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Ouest Limousin

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