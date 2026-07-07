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Soirée dansante Salle des fêtes Saint-Mathieu

samedi 11 juillet 2026 · Salle des fêtes · Saint-Mathieu

Soirée dansante Salle des fêtes Saint-Mathieu

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
3 Rue des Écoles
Ville
87440 Saint-Mathieu
Département
Haute-Vienne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Saint-Mathieu

Soirée dansante

Salle des fêtes 3 Rue des Écoles Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Venez vous déhancher en compagnie de Bruno sur les rythmes des danses de salon et des danses en ligne.   .

Salle des fêtes 3 Rue des Écoles Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23  association@cultureentete.fr

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Ouest Limousin

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