Soirée dansante Salle des fêtes Saint-Mathieu

Informations pratiques

Saint-Mathieu

Soirée dansante

Salle des fêtes 3 Rue des Écoles Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez vous déhancher en compagnie de Bruno sur les rythmes des danses de salon et des danses en ligne. .

Salle des fêtes 3 Rue des Écoles Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23 association@cultureentete.fr

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Ouest Limousin