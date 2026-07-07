Soirée dansante Salle des fêtes Saint-Mathieu
samedi 11 juillet 2026 · Salle des fêtes · Saint-Mathieu
Informations pratiques
Saint-Mathieu
Soirée dansante
Salle des fêtes 3 Rue des Écoles Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez vous déhancher en compagnie de Bruno sur les rythmes des danses de salon et des danses en ligne. .
Salle des fêtes 3 Rue des Écoles Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23 association@cultureentete.fr
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English : Soirée dansante
L’événement Soirée dansante Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Ouest Limousin
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