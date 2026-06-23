Soirée rock 70s Scream of the scene La Grange du Lac Saint-Mathieu
Soirée rock 70s Scream of the scene La Grange du Lac Saint-Mathieu samedi 18 juillet 2026.
Saint-Mathieu
Soirée rock 70s Scream of the scene
La Grange du Lac 3 Les Champs Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez vivre une soirée rock années 70 au bord de l’eau. Au programme concert et repas ou concert seul. .
La Grange du Lac 3 Les Champs Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 08 20 lagrangedulacsm@gmail.com
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English : Soirée rock 70s Scream of the scene
L’événement Soirée rock 70s Scream of the scene Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Ouest Limousin
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