Cours de danse en ligne débutant Saint-Mathieu

Cours de danse en ligne débutant

Salle des fêtes ou annexe de la mairie Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22

Chaque vendredi soir venez vous initier à la danse en ligne que ce soit de la country, de la danse irlandaise, du disco, les années 80 jusqu’à aujourd’hui, et même du rock… Il y en a pour tous les goûts. .

Salle des fêtes ou annexe de la mairie Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23 association@cultureentete.fr

