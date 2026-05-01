Le Nichoir fête ses 3 ans Bistrot associatif le Nichoir Saint-Mathieu
Le Nichoir fête ses 3 ans Bistrot associatif le Nichoir Saint-Mathieu samedi 30 mai 2026.
Saint-Mathieu
Le Nichoir fête ses 3 ans
Bistrot associatif le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Déjà 3 ans que le Nichoir a ouvert ses portes et pour fêter cela ils vous ont préparé un programme artistique et musicale qui va vous faire chanter, danser et rire !
Au programme 16h Papilles et ses douceus sucrées, 18h chorale La Castagne, 19h30 cabaret d’impro, 21h concert rock de Oak Veins, 23h à 2h DJ Sets avec Théo aux platines, restauration sur place avec Kourt Circuit. .
Bistrot associatif le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 78 99 lenichoir@yahoo.com
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English : Le Nichoir fête ses 3 ans
L’événement Le Nichoir fête ses 3 ans Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Ouest Limousin
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