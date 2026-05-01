Saint-Mathieu

Vide-greniers

Place de l’Église Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Venez dénicher de bonnes affaires seconde main ou des trèsors d’hier que vous redécouvrirez aujourd’hui. .

Place de l’Église Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 71 12 75

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Ouest Limousin