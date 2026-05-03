Portes Ouvertes Loisirs Loire Valley, Loisir Loire Valley à Chouzy-sur-Cisse, Valloire-sur-Cisse

Portes Ouvertes Loisirs Loire Valley Dimanche 3 mai, 00h00 Loisir Loire Valley à Chouzy-sur-Cisse Loir-et-Cher

10,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T00:00:00+02:00 – 2026-05-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-03T00:00:00+02:00 – 2026-05-03T23:59:00+02:00

À l’occasion d’une journée portes ouvertes, Loisirs Loire Valley vous invite à découvrir son parc et ses activités. Cet événement, accessible à tous, vise à faire connaître l’offre de loisirs locale dans une ambiance conviviale. À l’occasion d’une journée portes ouvertes, Loisirs Loire Valley vous invite à découvrir son parc et ses activités. Cet événement, accessible à tous, vise à faire connaître l’offre de loisirs locale dans une ambiance conviviale. Chaque visiteur pourra bénéficier d’une activité offerte, uniquement lors de cette journée, dans la limite d’une par personne. Familles, amis et curieux sont attendus pour partager un moment ludique et dynamique. Sentier pieds nus, défi Raton 4 km & jeu de piste L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.

Loisir Loire Valley à Chouzy-sur-Cisse 41150 Valloire-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse 41150 Chouzy-sur-Cisse Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

À l’occasion d’une journée portes ouvertes, Loisirs Loire Valley vous invite à découvrir son parc et ses activités. Cet événement, accessible à tous, vise à faire connaître l’offre de loisirs locale d Nature et détente