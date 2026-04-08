Valloire-sur-Cisse

Portes Ouvertes Loisirs Loire Valley

Valloire-sur-Cisse Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

À l’occasion d’une journée portes ouvertes, Loisirs Loire Valley vous invite à découvrir son parc et ses activités. Cet événement, accessible à tous, vise à faire connaître l’offre de loisirs locale dans une ambiance conviviale.

À l’occasion d’une journée portes ouvertes, Loisirs Loire Valley vous invite à découvrir son parc et ses activités. Cet événement, accessible à tous, vise à faire connaître l’offre de loisirs locale dans une ambiance conviviale.

Chaque visiteur pourra bénéficier d’une activité offerte, uniquement lors de cette journée, dans la limite d’une par personne. Familles, amis et curieux sont attendus pour partager un moment ludique et dynamique. Sentier pieds nus, défi Raton 4 km & jeu de piste

L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles. 15 .

Valloire-sur-Cisse 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@loisirsloirevalley.fr

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English :

Loisirs Loire Valley invites you to discover the park and its activities during an open day. This event, open to all, aims to promote the local leisure offer in a friendly atmosphere.

L’événement Portes Ouvertes Loisirs Loire Valley Valloire-sur-Cisse a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT41