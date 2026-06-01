Portes ouvertes Maison de la musique du pays de Falaise Falaise
Portes ouvertes Maison de la musique du pays de Falaise Falaise samedi 27 juin 2026.
Falaise
Portes ouvertes Maison de la musique du pays de Falaise
11 Rue des Ursulines Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:30:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La Maison de la musique du pays de Falaise ouvre ses portes le samedi 27 juin de 10h00 à 12h30 puis de 13h30 à 16h00. Gratuit et ouvert à tous.
La Maison de la musique du pays de Falaise ouvre ses portes le samedi 27 juin de 10h00 à 12h30 puis de 13h30 à 16h00. Gratuit et ouvert à tous. .
11 Rue des Ursulines Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 43 45 ecole.musique@paysdefalaise.fr
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English : Portes ouvertes Maison de la musique du pays de Falaise
The Maison de la Musique du Pays de Falaise opens its doors on Saturday 27 June from 10am to 12.30pm and from 1.30pm to 4pm. Free and open to all.
L’événement Portes ouvertes Maison de la musique du pays de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Falaise Suisse Normande
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