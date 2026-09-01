Portes Ouvertes Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Portes Ouvertes Micro-Folie
1 rue Louis Audouin-Dubreuil Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Installée au cœur de l’Abbaye royale, la Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély dispose de quatre espaces rendant la culture accessible à tous. Toute l’année, une programmation culturelle riche est proposée à travers visites-flash, ateliers et évènements.
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1 rue Louis Audouin-Dubreuil Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 micro.folie@angely.net
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L’événement Portes Ouvertes Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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