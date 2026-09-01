Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Portes Ouvertes Micro-Folie

1 rue Louis Audouin-Dubreuil Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Installée au cœur de l’Abbaye royale, la Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély dispose de quatre espaces rendant la culture accessible à tous. Toute l’année, une programmation culturelle riche est proposée à travers visites-flash, ateliers et évènements.

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1 rue Louis Audouin-Dubreuil Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 micro.folie@angely.net

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English :

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L’événement Portes Ouvertes Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge