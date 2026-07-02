AGENDA · Villé
Portes ouvertes MJC Villé
samedi 5 septembre 2026 · Villé
Informations pratiques
Villé
Portes ouvertes MJC
53 route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Inscription aux activités de la MJC et présentation des activités proposées. Petites animations et démonstrations. Restauration et buvette sur place. .
53 route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
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English :
L’événement Portes ouvertes MJC Villé a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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