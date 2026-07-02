Informations pratiques

Villé

Portes ouvertes MJC

53 route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Inscription aux activités de la MJC et présentation des activités proposées. Petites animations et démonstrations. Restauration et buvette sur place. .

53 route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

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English :

L’événement Portes ouvertes MJC Villé a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé