Informations pratiques

Villé

Animation musicale Festi’Val Passeurs de Musique

Parvis de l’église Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

A l’occasion de leur académie de musique, les élèves de l’Akadémie proposent une animation musicale avec des musiques traditionnelles du monde.

La musique s’invite au détour des étals du marché où les élèves de l’AKadémie proposeront un répertoire de musiques traditionnelles du monde. 0 .

Parvis de l’église Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com

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English :

To celebrate their music academy, Akademie students are offering a musical animation featuring traditional music from around the world.

L’événement Animation musicale Festi’Val Passeurs de Musique Villé a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé