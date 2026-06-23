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AGENDA · Villé

Animation musicale Festi’Val Passeurs de Musique Villé

jeudi 20 août 2026 · Villé

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Parvis de l'église
Ville
67220 Villé
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Villé

Animation musicale Festi’Val Passeurs de Musique

Parvis de l’église Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

A l’occasion de leur académie de musique, les élèves de l’Akadémie proposent une animation musicale avec des musiques traditionnelles du monde.
La musique s’invite au détour des étals du marché où les élèves de l’AKadémie proposeront un répertoire de musiques traditionnelles du monde. 0  .

Parvis de l’église Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59  contact.ensemblek@gmail.com

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English :

To celebrate their music academy, Akademie students are offering a musical animation featuring traditional music from around the world.

L’événement Animation musicale Festi’Val Passeurs de Musique Villé a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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