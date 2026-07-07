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AGENDA · Villé

Stage de tennis Villé

lundi 10 août 2026 · Villé

Stage de tennis Villé

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
49 rue de Bassemberg
Ville
67220 Villé
Département
Bas-Rhin
Tarif

Villé

Stage de tennis

49 rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-10 09:30:00
fin : 2026-08-12 11:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Venez vous dépenser grâce à un stage de tennis pour jeunes proposés par Constance du tennis club vallée de Villé. A partir de 5 ans.   .

49 rue de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 77 59 29 

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English :

L’événement Stage de tennis Villé a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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