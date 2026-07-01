Festi’Val Passeurs de musique : Concert d’ouverture aux couleurs de l’Espagne, Église de Villé, Villé

Informations pratiques

Festi’Val Passeurs de musique : Concert d’ouverture aux couleurs de l’Espagne Vendredi 14 août, 20h00 Église de Villé Bas-Rhin

Tarif plein : 10€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00

L’Espagne sera à l’honneur pour ce premier concert du festival. Les mélodies et danses de Granados, De Falla, Sarasate, … seront sublimées par les instruments de L’Ensemble K, la voix de Narimène Bey et les pas de flamenco de Lou Baeza.

Avec : Elodie Haas, Aline Zeller, violons ; Marie-Andrée Joerger, accordéon ; Thomas Kaufman, contrebasse, Avec la participation de la soprano colorature, Narimène Bey et de la danseuse Lou Baeza, danseuse flamenco

Tout public

Petite restauration avec spécialités espagnoles

Église de Villé rue Kuder 67220 Ville Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-ensemble-k/evenements/concert-d-ouverture-aux-couleurs-de-l-espagne-1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 69 77 69 59 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ensemblek.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact.ensemblek@gmail.com »}]

L’Espagne sera à l’honneur pour ce premier concert du festival. concert festival

Jean-Marie Steiblé