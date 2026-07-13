Informations pratiques

Villé

Atelier-concert les secrets de la voix Festi’Val Passeurs de Musique

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Sara Taboada vous dévoile les secrets de la voix, cet instrument universel et pourtant caché, lors d’un atelier participatif, ludique et artistique. .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com

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English :

L’événement Atelier-concert les secrets de la voix Festi’Val Passeurs de Musique Villé a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé