UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villé

Atelier-concert les secrets de la voix Festi’Val Passeurs de Musique Villé

samedi 22 août 2026 · Villé

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
route de Bassemberg
Ville
67220 Villé
Département
Bas-Rhin
Tarif

Villé

Atelier-concert les secrets de la voix Festi’Val Passeurs de Musique

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Sara Taboada vous dévoile les secrets de la voix, cet instrument universel et pourtant caché, lors d’un atelier participatif, ludique et artistique.   .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59  contact.ensemblek@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier-concert les secrets de la voix Festi’Val Passeurs de Musique Villé a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

À voir aussi à Villé (Bas-Rhin)