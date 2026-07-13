Atelier-concert les secrets de la voix Festi’Val Passeurs de Musique Villé
samedi 22 août 2026 · Villé
Informations pratiques
Villé
Atelier-concert les secrets de la voix Festi’Val Passeurs de Musique
route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Sara Taboada vous dévoile les secrets de la voix, cet instrument universel et pourtant caché, lors d’un atelier participatif, ludique et artistique. .
route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com
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English :
L’événement Atelier-concert les secrets de la voix Festi’Val Passeurs de Musique Villé a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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