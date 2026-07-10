Informations pratiques

Villé

Concert d’ouverture aux couleurs de l’Espagne Festi’Val Passeurs de Musique

rue René Kuder Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

L’Espagne sera à l’honneur pour ce premier concert du festival. Les mélodies et danses de Granados, De Falla, Sarasate, … seront sublimées par les instruments de L’Ensemble K, la voix de Narimène Bey et les pas de flamenco de Lou Baeza. .

rue René Kuder Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com

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English :

L’événement Concert d’ouverture aux couleurs de l’Espagne Festi’Val Passeurs de Musique Villé a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé