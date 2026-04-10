Villé

Soirée moules-frites

5 place du Général De Gaulle Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Traditionnelle soirée moules-frites dans une ambiance conviviale et gourmande. .

5 place du Général De Gaulle Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 26 36 restaurant-wendling@hotmail.com

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English :

L’événement Soirée moules-frites Villé a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé