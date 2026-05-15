Portes ouvertes modélisme Centre du Quinquis Fouesnant
Portes ouvertes modélisme Centre du Quinquis Fouesnant samedi 19 septembre 2026.
Fouesnant
Portes ouvertes modélisme
Centre du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par l’association Modélisme Fouesnantais
Présentation des réalisations navales et ferroviaires du club et bassin navigation .
Centre du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 62 63 60 09
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English : Portes ouvertes modélisme
L’événement Portes ouvertes modélisme Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-15 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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