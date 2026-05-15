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Portes ouvertes modélisme Centre du Quinquis Fouesnant

Portes ouvertes modélisme Centre du Quinquis Fouesnant samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Centre du Quinquis

Adresse : 34 Chemin du Quinquis

Ville : 29170 Fouesnant

Département : Finistère

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Fouesnant

Portes ouvertes modélisme

Centre du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Organisé par l’association Modélisme Fouesnantais
Présentation des réalisations navales et ferroviaires du club et bassin navigation   .

Centre du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 62 63 60 09 

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English : Portes ouvertes modélisme

L’événement Portes ouvertes modélisme Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-15 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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