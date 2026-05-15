Portes ouvertes modélisme Centre du Quinquis Fouesnant

Fouesnant

Portes ouvertes modélisme

Centre du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par l’association Modélisme Fouesnantais

Présentation des réalisations navales et ferroviaires du club et bassin navigation .

Centre du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 62 63 60 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes modélisme

L’événement Portes ouvertes modélisme Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-15 par OT FOUESNANT LES GLENAN