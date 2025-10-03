Portes ouvertes Plou’escale Plou’escale Plouescat
samedi 12 septembre 2026 · Plou'escale · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Portes ouvertes Plou’escale
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez rencontrer les praticiens de Plou’escale, le centre de bien-être de Plouescat.
Lors de cette journée, vous pourrez participer à des séances découvertes (Yoga, Rebozo, Sophrologie, Yoga sur chaise, Yoga du rire, Pilates) et échanger avec l’équipe.
Nous vous présenterons également les pratiques individuelles du lieu, qui sont de véritables soins et accompagnements vers un mieux-être (réflexologie, massages, accompagnement en nutrition et Ayurvéda, outils de libération émotionnelle, …).
Vous pourrez aussi découvrir les formations et les évènements à venir ces prochaines semaines.
A bientôt dans votre centre de bien-être ! .
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 61 16 54 44
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English :
L’événement Portes ouvertes Plou’escale Plouescat a été mis à jour le 2026-08-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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