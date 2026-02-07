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Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat Rue des Halles Plouescat

Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat Rue des Halles Plouescat mardi 18 août 2026.

Lieu : Rue des Halles

Adresse : Halles

Ville : 29430 Plouescat

Département : Finistère

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Plouescat

Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat

Rue des Halles Halles Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Concerts musicaux pop, rock…gratuits tous les étés.
Programme à venir. Les concerts se déroulent sur des lieux différents de la station chaque mardi.
Début des concerts 20h30, l’entrée est toujours gratuite !
En cas de pluie, les concerts auront lieu à la salle omnisport de la poste. buvette et petite restauration sur place.   .

Rue des Halles Halles Plouescat 29430 Finistère Bretagne  

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English : Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat

L’événement Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat Plouescat a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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