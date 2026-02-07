Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat Rue des Halles Plouescat
Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat Rue des Halles Plouescat mardi 18 août 2026.
Plouescat
Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat
Rue des Halles Halles Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Concerts musicaux pop, rock…gratuits tous les étés.
Programme à venir. Les concerts se déroulent sur des lieux différents de la station chaque mardi.
Début des concerts 20h30, l’entrée est toujours gratuite !
En cas de pluie, les concerts auront lieu à la salle omnisport de la poste. buvette et petite restauration sur place. .
Rue des Halles Halles Plouescat 29430 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat
L’événement Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat Plouescat a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Plouescat (Finistère)
- Jazz au Caveau Thomas Curbillon Trio Le Caveau des Halles Plouescat 15 mai 2026
- Animation musicale- DUO LET’S DANCE Casino Partouche Plouescat 16 mai 2026
- Inauguration de la Place Braunton Place de Porsguen Plouescat 16 mai 2026
- Bal(l)ade gourmande Plouescat 17 mai 2026
- Marché des créateurs Plouescat 24 mai 2026