Plouescat

Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat

Porsguen Port Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Concerts musicaux pop, rock…gratuits tous les étés.

Programme à venir. Les concerts se déroulent sur des lieux différents de la station chaque mardi.

Début des concerts 20h30, l’entrée est toujours gratuite !

En cas de pluie, les concerts auront lieu à la salle omnisport de la poste. buvette et petite restauration sur place. .

Porsguen Port Plouescat 29430 Finistère Bretagne

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English : Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat

L’événement Concerts de l’été Les Mardis de Plouescat Plouescat a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX